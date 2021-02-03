司馬庫斯櫻花季都湧進大批車輛造成塞車，縣府決定總量管制，2月12日起上山賞櫻須先上網預約。（羅浚濱攝）

尖石後山「上帝的部落」司馬庫斯，去年2月櫻花季曾1天湧入4千4百多人，造成16公里產業道路嚴重塞車到新光部落，縣府交通旅遊處決定12日起採取總量管制指施，車輛上山須要先預約，避免類似情形重演。

縣長楊文科表示，司馬庫斯每年櫻花季都出現大量車潮，造成道路嚴重塞車問題，為了道路安全和遊憩品質，也避免成為防疫破口，請民眾配合相關措施，進入部落園區務必佩戴口罩，配合測量體溫，並善用部落提供的酒精消毒。

交旅處長游志祥表示，司馬庫斯櫻花季總量管制期間為2月12日至3月10日為止，管制地點從泰崗岔路口至司馬庫斯部落之間路段，即竹60線39K處，預定住宿及露營承載量共600人，當日來回車輛採預約制，汽車限定100輛、機車100輛。

一般汽車管制上山時間為中午12點40分前、下午3點後，下山時間為下午2點前、4點20分後；中巴上山時間為下午3點至3點20分，下山時間為下午1點40分至2點，入住車輛也需於管制時間內進出，並憑通行證進入部落。詳情請上網https：／／www.smangus.org／permit_request.php，從2月4日早上9點開放登記。

(中時 )