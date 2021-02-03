燦坤(2430)去年全年營收195.42億元，年增3.31%，守住3C家電龍頭的地位；今年將透過「3A4心」策略計畫，將線上線下視為一體，並啟動一系列的展店計畫，目標今年是燦坤的超越年。

燦坤董事長林技典自信地表示，「2021是燦坤的超越年，唯有燦坤才能超越燦坤，而我們將再次開創高峰！」

燦坤於2007年創下營運高峰記錄，年營收330.78億元。2019年營收滑落至189.16億元，2020年營收回溫至195.42億元，險勝競爭對手全國電子的194.76億元。全國電子去年營收創新高，年增11.13%。

燦坤首創 「3A4心」 服務，「3A」是指「Anytime、Anyone、Awesome」，隨時滿足消費者生活中的各種需求；「4心」訴求「用心的經營、安心的購物環境、貼心的服務、放心把需求交給燦坤」；強化燦坤的軟硬實力，透過「3A4心」策略計畫，將線上線下視為一體，要為消費者帶來最 Awesom 的購物體驗。

2021年燦坤也將啟動一系列的展店計畫，因應不同的社區、商圈類型與消費習慣，發表不同風格的店格內容，如燦坤Lifestyle 十代店，以「4心服務」為最高原則，貼近消費者日常，幫助消費者打造屬於自己家的生活風格；燦坤Awesome店，在明亮、寬敞、舒適環境中，滿足各式購物需求；燦坤將持續出擊，籌畫各具特色與內容的店格型態、打造全方位的商品網絡，將以消費體驗為優先，回歸企業基本功，是燦坤2021年的重要目標。

(時報資訊)