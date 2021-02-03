「Win Bus」無人自動駕駛小巴，國際級SAE4階安全、自動緊急煞車、自動巡航控制等。（陳可文攝）

全台第一部台灣設計打造自駕車預計7月在澎湖上路，澎湖縣長賴峰偉3日出席「winbus自駕車媒體見面會」時表示，無人自動駕駛機器是未來時代潮流，感謝雄獅旅遊首先引進自駕車旅遊體驗，期許大家一起推動澎湖綠色旅遊，讓澎湖觀光越來越進步。

賴峰偉表示，winbus自駕車全車可搭載18位乘客，其中有10個座位，8個站位，目前winbus自駕車巴士已在台北信義路、新北市淡海公路及鹿港開始運轉，期盼未來進入澎湖後能促進綠色觀光旅遊。

雄獅旅遊總經理陳碧松表示，澎湖風景優美，是離島最重要觀光旅遊地區，未來遊客到澎湖旅遊不單只有機車、汽車等交通工具，還有無人自動駕駛巴士多元旅遊選擇，未來結合智慧導覽提供遊客創新旅遊體驗。

ARTC車輛中心協理翁國樑表示，winbus具有感知辨識系統，可以偵測行人，達到主動煞車效果，全車沒有方向盤，造型具科技感，是完全自動駕駛車輛，也是國內第一部自己設計、製造的無人自駕小巴。

ARTC車輛中心表示，winbus全長約6米，最大速度為時速50公里，車輛具備定速巡航、車道跟隨自動駕駛系統、自動緊急煞車系統、自動靠站接駁、自動停車、障礙物偵測等多項智慧駕駛技術，無死角辨識360度複雜環境與即時智慧決策，體積小並兼具市區接駁高彈性低運量大眾運輸用途。

澎湖縣政府表示，雄獅旅行社與ARTC 車輛研究測試中心合作，準備在澎湖推出無人觀光巴士，澎湖是WinBus第一個優先示範的離島地區，至2月5日前為測試階段，WinBus和車上1名駕駛員在澎湖進行路線探勘及圖資蒐集，行經路線包含港務大樓、南海遊客中心、澎湖產業推動中心及澎湖機場。

澎湖縣政府表示，等待WinBus資料庫建置完善之後，財團法人車輛研究測試中心將提報實施計畫送經濟部核定，預定於今年7月暑假正式上路，將串連澎湖馬公港口、行政區域、觀光景點、飯店、在地小吃、遊客中心，創造自駕科技觀光生活圈，為澎湖智慧旅遊帶來新氣象。

(中時 )