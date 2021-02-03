新冠肺炎疫情全球延燒，各國爭相搶新冠疫苗，台灣卻只能望之興嘆。對此，資深媒體人黃暐瀚指出，台灣在新冠疫苗的戰爭上，搶輸五十幾個國家，其中以色列施打比例更達54.7%，有三個經驗值得台灣人多看、多思考。

黃暐瀚今（3）日在臉書表示，新冠疫苗別人已經開打了，台灣到現在還看不到一劑，的確有點令人洩氣，但與其怪罪「誰犯了錯」，不如看看別人怎麼做。

以色列新冠疫苗施打比例54.7%，是目前全球施打率最高國家。黃暐瀚認為其中有3個原因：第一，夠積極。以色列總理納坦雅胡，親自跟輝瑞藥廠執行長布爾拉聯繫多達17次，據說為了搶疫苗，還曾一天之內通過五次電話，納坦雅胡總理承諾輝瑞，會用最快速度，讓以色列全國865萬人通通施打完畢，讓以色列，成為全球「施打疫苗」的標竿。

第二，肯花錢。黃暐瀚指出，在美國輝瑞一劑20塊美金，以色列竟以三倍價錢（一劑60塊美金）搶購，因此能在英美大國中，搶得疫苗。第三、冷鏈準備。以色列將國內主要機場的地底下，改裝30個巨大冷藏設備，足以存放500萬劑的疫苗，疫苗一送抵立刻冰進去。

此外，以色列設計一種疫苗小包，低溫、冷鏈，一包裝100劑疫苗，快速送達335個路邊疫苗診所，再指揮民眾前往定點施打。

(中時新聞網)