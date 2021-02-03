AppWorks成立至今，在2020年邁入第十年，日前宣布2020年整體價值、募資金額、營業額翻倍成長，整體價值首度突破百億美元，AppWorks董事長暨合夥人林之晨表示，AppWorks過去10年為台灣與區域深耕新創生態系，催生出實質的數位經濟產出，以及大量的新興工作機會，他表示，未來將投入「創投生態系」的深耕，催生更多優質創投，尤其是早期創投，透過他們來加速台灣與區域的發展。

林之晨表示，「經過長期且持續的20哩行軍，AppWorks的飛輪已高速運轉，在2020年大放異彩。生態系近400家活躍新創價值跨越100億美元、貢獻每年80億美元產值與超過1.7萬個工作機會，創投基金展現健康獲利，產生實質收益給予股東，AppWorks本身亦彌補累虧，進入長期獲利階段。」

林之晨進一步指出，「一個社會要促進轉型，需要更多像AppWorks這樣的創投，我想台灣與東南亞，至少可以再有10個 AppWorks。」，接下來將積極催生更多優質創投，特別是早期創投，藉此來加速台灣以及區域的發展。另一方面，AppWorks School規模化也將增速，提供更多想轉職科技公司的人才，最有效的衝刺環境。

對於打拚十年終於獲利，林之晨也對曾協助過AppWorks的各界夥伴致謝，包括共同參與的1,331位創業者，過程中所有加速器平台夥伴，以及AppWorks Funds的投資人，政府部門的夥伴和同仁。

林之晨也特別藉此機會感謝當初慷慨借款千萬，讓AppWorks得以成立的天使投資人，也就是母親林靜芸醫師，他表示「您的善款，催生了如今對台灣的巨大貢獻，外公外婆在天上看到，應該會覺得非常驕傲。謝謝大家，往後的10年，還請繼續支持、指教。」

(工商 )