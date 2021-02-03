入冬寒流來襲，各地氣溫驟降，許多人經常圍爐嗑鍋啖美食，因此有使用木炭或瓦斯加熱食材，但卻未注意要加強通風。北市勞動局勞動檢查處統計，北市自2016年至2020年共發生4件一氧化碳中毒職業災害、18名勞工罹災。勞動局長陳信瑜表示，會持續派員實施勞動檢查，並呼籲雇主必須開啟通風措施。

勞檢處舉例，2016年2月19日曾獲報，位於忠孝東路五段的一家中式餐廳，47名顧客在用餐過程出現頭暈、無力、昏倒等身體不適症狀，經勞動檢查發現，顧客享用酸菜白肉火鍋時，店家使用圓形中空讀「紫銅鍋」，並添加無煙木炭來加熱，但卻將室內門窗緊閉，加上木炭不完全燃燒，造成現場一氧化碳濃度過高中毒事件。

勞檢處提及，2020年1月6日上午，位於北市大安區某麵包店，發生3名勞工烘培麵包時，不慎一氧化碳中毒，經勞檢處勞檢及消防局現場測量發現，一氧化碳濃度為180ppm（partspermillion，百萬分之一），且麵包店在1樓使用瓦斯旋風烤箱時，未一併開啟通風設備，造成現場通風不良，大幅超過標準規定的35ppm，當下即限期要求加強通風設備及換氣裝置。

陳信瑜提醒，一氧化碳屬於無色無味氣體，暴露於200ppm以上會引起劇烈頭痛，400ppm以上會引起虛弱、頭昏眼花、噁心、昏暈等症狀，一有不慎便有可能造成勞工及顧客傷亡，因此特別呼籲事業單位於空氣不流通的室內場所，使用木炭或瓦斯等物質作為燃料時，應確實依《職業安全衛生法》相關規定。

陳信瑜說，事業單位務必使空氣充分流通，並評估耗氧與一氧化碳產生的可能，視需要來用機械通風設備，強制換氣；必要時，更要加裝一氧化碳偵測器，以確保民眾的安全，如勞工或顧客出現頭暈、想吐等身體不適症狀，應立即就醫。

(工商 )