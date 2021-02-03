印尼移工入台是否解禁，勞動部長許銘春3日受訪時表示，印尼官方所挑出的80幾家檢驗機構是否符合標準，還是必須要由專業的單位來檢視，因此會等印尼給出名單後再交由中央流行疫情指揮中心討論。

中央流行疫情指揮中心日前表示，印尼疫情尚在高峰，要看勞動部的談判與評估，若有強烈需要會考慮解禁，但初期將做總量管制。勞動部則回應，國人防疫優先，將搜集完整資料，由外館審慎評估，並與指揮中心做最後討論。

許銘春3日上午前往歲末春安聯合督導檢查，接受媒體採訪時表示，已經向印尼官方要求詳細檢驗機構名冊，接下來將會與國內的專業衛政單位進行釐清與確認，這些檢驗機構是否合格。至於是否要開放、何時要開放？許銘春說，還是要跟疫情指揮中心討論過後再決定，目前還是一切先以國內防疫為優先考量。

另外，印尼移工輸台零付費一案，勞動部原訂要進行第二次台印雙方視訊會議，卻遭印尼單方面取消，對此，許銘春表示，關於第二次會議時間暫時還沒有確定，但因為快要過年了，「所以最快也會在年後」，過年後我方會積極與印尼政府進行討論，一定會在7月15日以前、確定開始實施零付費政策前與印尼政府討論出結果。

(工商 )