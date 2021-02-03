「緬甸公民不服從運動」（Myanmar Civil Disobedience Movement）今天在社群媒體發文說，緬甸30座城鎮的70家醫院與醫療部門員工都已罷工，藉此抗議軍方奪權。

路透社報導，「緬甸公民不服從運動」在臉書（Facebook）發表聲明說，面對疫情肆虐，發動政變的軍方將自身利益置於脆弱的族群之上。

聲明說：「我們拒絕遵從來自非法軍事政權的命令，他們對我們可憐的患者沒有絲毫憐憫。」

緬甸軍方1日以「選舉舞弊」為由對執政黨「全國民主聯盟」（National League for Democracy）的民選政府發動政變，包括總統溫敏（Win Myint）、實質領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）在內多名執政黨高層遭軍方逮捕。

軍方稍後宣布國家進入一年的緊急狀態，目前由武裝部隊總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）掌權，軍方承諾一旦為期一年的緊急狀態結束後，將重新舉行大選，屆時軍方也將把政權交給勝選的政黨。（譯者：陳怡君/核稿：劉文瑜）1100203

(中央社)