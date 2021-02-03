大霈看《龍貓》感動落淚。（甲上娛樂提供）

宮崎駿動畫電影《龍貓》曾橫掃全球票房逾10億美元票房，被英國《獨立報》讚賞是歷史上最偉大的卡通角色，睽違多年終於首次在台灣正式上映，讓全台掀起「龍貓熱潮」！不僅女神林依晨透露自己是「龍貓鐵粉」，劉品言更表示：「直到現在，每當我從一個角色退駕時，我都會找宮崎駿的作品來看，讓我汲取能量。」知名主持人陶晶瑩更直言家裡玩具區充斥各種顏色的龍貓玩偶，她說：「我兒子從三、四歲直到現在，睡覺時都會拿著一隻白色的龍貓玩偶，我們一家都是《龍貓》迷。」新生代男神曾敬驊則坦言學生時期在管樂團吹奏過許多宮崎駿電影的主題曲，更說：「我小時候住在鄉下，會跟妹妹一起到森林或田野間遊玩，我們一直期待能遇見龍貓。」劉冠廷也笑說：「我都想像自己可以像龍貓一樣把樹變大！」此外，演員林柏宏、李霈瑜(大霈)、温貞菱、鄭人碩、潘慧如、王彩樺、施名帥、朱芷瑩、洪小鈴、鄭宇彤、導演黃信堯、主持人黃豪平、李培禎、時尚主播張宇、影評人部長、Youtuber關韶文及作家鄧惠文、海苔熊等影視圈、藝文界名人紛紛熱烈推薦，讓電影魅力持續延燒！

影史經典《龍貓》首次在台灣登上大銀幕，讓許多影迷紛紛大讚：「沒想到有生之年竟能在大銀幕觀賞，超級感動！」、「光是聽到熟悉的音樂就起雞皮疙瘩！」戲劇女王劉品言也表示：「在大銀幕看更有身歷其境的感覺，龍貓變得超大隻！」而李霈瑜(大霈)坦言：「光是電影開場的片頭，我整個眼眶泛淚。」潘慧如則透露以前上學等公車的時候都幻想著下一部就是貓巴士，作家鄧惠文更表示：「30多年來，《龍貓》仍然能打動大人、大人內心的小孩以及小孩，這就是經典的魅力！」主持人黃豪平也表示：「看大銀幕真的能看到以往沒注意到的細節。」電影《龍貓》勾起所有人最單純快樂的童心。此外，男神林柏宏更在社群上許下願望想到電影院看《龍貓》，隔天即收到特映會邀約，讓他在生日當天圓夢看《龍貓》，林柏宏表示：「感動到爆！隔超過二十年再看還是超級喜歡，不過我絕對沒有把社群當作許願池。」他坦言在觀影時聽到主題曲的第一句時就已經熱淚盈眶，他說：「電影裡滿滿的溫暖讓我難以忘懷，而龍貓一直存在在我心裡，陪著我長大。」《龍貓》中日文版同步熱映中。

(中時 )