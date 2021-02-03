新竹縣一名國中輟學少女1997年10月某日遭13名竹東青少年男女軟禁5天，期間遭9名男性性侵，用電擊棒、鋁棒攻擊，頭髮遭剃光，不幸慘死，屍體被塑膠袋包裹後丟棄荒野；她的另名友人當時也遭凌虐，所幸警方及時救出，友人說兇嫌用衣架、棍子每天毆打，還用竹片在她手臂上「刺青」，手法令人髮指；而帶頭的徐姓主嫌最初竟只是懷疑該少女偷衣服，不滿之下動下殺機。

新竹縣竹東警分局1997年10月13日宣佈偵破一宗青少年集體凌虐殺人事件，13名竹東青少年男女，涉嫌私刑拘禁休學的國中少女長達5天，期間予以輪流凌虐致死，而後掩埋棄屍。警方逮捕12名嫌犯，依殺人、棄屍、妨害自由、性侵等罪嫌移送法辦，另追緝在逃的1人。

警方偵破該少女遭殺害棄屍案的同時，也在現場救出同遭軟禁、凌虐16歲蔡姓少女。蔡女與該少女兩人都是國中輟學生，因逃家而於半年前認識。檢察官赴現場勘驗時，發現死者該少女全身傷痕纍纍，有多處被電擊的裂傷，頭髮也被剃掉。至於致命傷，經解剖後才能證實。

死者母親悲痛地說，她曾經夢見一個男生在追打女兒，她趨前相救，也遭對方持刀追殺，當時她就感覺不對勁，為失蹤的女兒憂心不已，如今竟惡夢成真。（中時資料照）

警方調查，參與這起殺人棄屍案的青少年共有13人、9男4女，其中1人在逃。遭殺害的該少女在新竹市建華國中就讀一年後即休學。警方說，徐嫌等人於九月23日先控制並性侵蔡女，在10月5日，徐嫌逼蔡以電話把該少女騙到竹東後，以該少女曾經竊取他的衣服和呼叫器為由，控制少女的行動，任由在場的青少年性侵。

警方說，逞兇青少年的手段殘暴，從現場起出一支打斷的鋁棒，棒上沾有死者的血液與毛髮等來看，凌虐手段令人髮指。該少女從5日被控制後遭連日凌虐，到10日凌晨二時許活活被折磨致死。鬧出人命後，10日當天晚間徐嫌駕駛家中小貨車，將該少女屍體運到北埔鄉一處池塘邊，挖掘一個大坑洞，屍體以塑膠布包捆，舖上芋葉後掩埋。

據了解，竹東分局偵辦日前發生的水圳袋屍案，發現案發地點經常有青少年進出，乃於昨天凌晨前去搜索，將一批青少年男女帶回，其後在徐嫌的房間內起出寫有「竹戰」的三角旗幟、小藍波刀、木棍、鋁棒、其上沾有毛髮、血跡。經深入偵訊，爆出殺人棄屍的案情。

「我們辛苦工作，把家搬到新竹市，目的就是希望能改善家裡生活，使小孩受到好的教育，沒有想到卻落到女兒被殺害的慘事。」死者的母親哭泣著向警方人員道出了上述心聲；她說，女兒本性不壞，可能是受到都市不良青少年的感染，結交了壞朋友。讀了一年級後就休學在家，之後就經常離家出走，半年前首度離家一個多月，家人報警協尋，在苗栗三義找到，其後仍有多次出外留宿紀錄。

新竹縣一名國中輟學少女遭9名男性性侵，用電擊棒、鋁棒攻擊，頭髮遭剃光，不幸慘死，屍體被塑膠袋包裹後丟棄荒野。（中時資料照）

說到女兒的死，母親悲痛地說，前幾天她曾經夢見一個男生在追打女兒，她趨前相救，也遭對方持刀追殺，當時她就感覺不對勁，為失蹤的女兒憂心不已，如今竟惡夢成真。

而另名同遭軟禁、幸運獲救的蔡女說，她在9月23日晚間，被徐姓兇嫌等人強押到徐嫌竹東的五樓房子內，每天都有徐的「兄弟」監控她的行動，讓她無法脫逃。在這期間，她也遭到徐嫌等人的凌虐，甚至輪暴，她曾經反抗，但遭到他們拳打腳踢，並以棒棍與鐵衣架搥打及電擊，痛苦不堪，最讓她感到痛楚的是，徐嫌等人竟強迫以竹片替她刺青，在手臂上刻上「王八蛋」等字。

蔡女說，她與該少女被關在同一房間內時，該少女遭到徐嫌等十餘人的百般凌虐，手法極為殘忍。她目睹整個過程，慘不忍睹，「當時我好害怕會是下一個被殺害的人！」。她說還好警方及時趕到，否則她真的無法想像會有什麼樣的結果。

涉及凌虐致死案而被同夥指稱都是他主謀的徐姓兇手說，「我有一個妹妹，如果她被人殺害，拚了命我也會找對方算帳！」他說並非有意把少女「弄」死，只是想教訓她為何要偷拿他的錢與衣服，那件衣服是「凡賽斯」名牌衣服，卻遭到該少女偷去，該少女遭到摑掌嘴巴時，曾經撂下要他們都「好看！」的狠話，所以想到此事，他才叫人毆打她，但沒想到一時衝動，並失去了理智把她弄死。

(中時新聞網)