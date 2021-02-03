環團發起搶救藻礁公投，目前進入第2階段連署，期望在2月底達成35萬份。（李宜杰攝）

為搶救桃園大潭藻礁，力促中油天然氣接收站遷離，環團發起搶救藻礁公投，目前進入第2階段連署，期望在2月底達成35萬份，成功邁向全民公投。珍愛藻礁公投發起人潘政忠3日南下至台南社大舉辦記者會，他說，這是第122場記者會，雖然目前僅有4萬份連署，但絕對會一步一腳印，守護台灣最美麗的生態瑰寶。

潘政忠指出，位於桃園的藻礁，是全球最獨特的大型淺海現生藻礁地景及生態系，其中24種造礁藻類，有19種是世界新種，這裡更是一級保育類動物柴山多杯孔珊瑚的最大棲地，也是世界瀕危物種紅肉丫髻鮫的育幼場，其地質特殊、生態豐富、生物多樣性高，具有世界自然遺產價值，屬於世代人類的重要資產，但遺憾政府卻拿一些冠冕堂皇的理由開發破壞，因此希望透過藻礁公投翻轉，在3月中旬前完成使命。

台南社大環境行動小組召集人黃煥彰則說，會破壞藻礁的不只是接收站的工程，同時還包括航道、海堤、碼頭，同時，海堤還會產生凸堤效應，水流、漂砂、潮水無法自然進退，堤內所有的藻礁生態系將逐漸死亡，會直接破壞324公頃的藻礁，形同安樂死。

台南社大環境行動小組研究員晁瑞光強調，天然氣接受站工程其實是有替代方案的，若在台北港，或擴大高雄永安站、台中站功能，南北連通管線一直都有、也在使用，可解決三接在觀塘破壞藻礁的問題，同時可讓基隆協和電廠的四接避免破壞珊瑚礁。

此外，長期關注環保議題的時代力量台南黨部也說，時代力量認同能源轉型發展綠能，但如果同時間卻破壞了綠地跟藍色海洋，恐怕是迷失了愛護環境、永續的初衷。時力疾呼，希望政府重新正視藻礁的生態價值，並認真思考替代選址、接收站調度、能源分配等議題。

目前台南市區已有台南社大各校區辦公室、時代力量台南黨部、台灣民眾黨台南總服務處、奉茶十八卯等眾多連署點，台南社大呼籲民眾踴躍連署，守護珍貴藻礁。

(中時 )