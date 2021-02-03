台北市周姓身障者領有身障專用停車位識別證，卻開與識別證登記不同的車輛，停放在專用停車位，因而遭開罰1200元。周某不服提告，台北地院行政訴訟庭原本判決撤罰，台北市交通事件裁決所上訴後，台北高等行政法院逆轉判周某敗訴，全案確定。

周某2019年10月20日把車停放在民生東路三段的身障專用停車位，因沒擺放識別證，被交裁所認定違規，開罰1200元。周某當時停放車輛，雖與他的識別證上登記車輛不同，但他自認有停專用停車位的資格，因此提起行政訴訟，請求撤罰。

北院認為，周某確實領有台北市政府社會局發給的專用停車位識別證，在身心障礙專用車位停車並不違規，雖然停放車輛與識別證註記的車輛不同，但這只是管制措施，仍應回歸身心障礙者權益保障法規範意旨判斷，而周某確實符合資格且有需求，因此判決撤罰。

交裁所不服上訴，北高行則認為，公共停車位是有限資源，為免身障車位被占用而發給識別證，限定使用方式、條件，來區辨健全者與身障者身分；又為免識別證遭濫用，綁定特定車輛、不得轉借他人使用，是必要的管制措施，不違反比例原則。

判決理由指出，周某在申請識別證時，申請表已明載「停車證均註記車牌號碼，限於該車牌號碼之車輛使用」，應知悉相關規定，周某當時停放的車輛，並非識別證所准允的車輛，因此交裁所依法開罰並無違誤。

(中時 )