台泥花蓮DAKA開放生態循環工廠開幕一周年，3日宣布啟動【GEMMA「好回收好和平」今嘛行動吧！】計畫；董事長張安平指出，台泥以實際的行動，倡導源頭減量、落實分類回收以及循環再利用觀念，DAKA將設置寶特瓶、飲料杯與電池智慧回收設備。同時，和平廠也設置首座廚餘處理設備。

張安平強調，「大自然是沒有廢棄物的。」，地球資源有限，如果廢棄物妥善回收與資源化再生運用，將是減少衝突、友善環境的重要方法。

DAKA開放生態循環工廠，自2020年開幕至今屆滿一年，截至2021年1月31日入園人數近270萬，為花蓮第三大景點。

台泥指出，GEMMA是義大利文「寶石」之意，音與「解碼」、閩南語「現在（今嘛）」相近，它來自和地球一樣的藍色星球，具有神奇能力，可以將廢棄物再度擦亮，成為寶石，給地球循環再生的能量。GEMMA將在台泥DAKA，帶大家一起認識廢棄物、落實分類回收與循環再生。

「好回收好和平」計畫，已獲得企業夥伴統一超商和雲朗觀光集團共同倡議，同時與FNG世代設計合作，將DAKA回收的寶特瓶，設計製成環保球衣、毛巾與背包，提供25名和平村吾谷子部落足球隊員。

「好回收好和平」行動，共推動六類廢棄物循環利用觀念，包括寶特瓶、生活垃圾、事業廢棄物、廢電池、廚餘以及海洋廢棄物。台泥指出，以生活垃圾以及事業廢棄物為例，經水泥窯製程最高可達1800℃的高溫，將事業廢棄物及生活垃圾資源化、底渣零殘留，且有效分解戴奧辛，成為水泥的替代原料以及燃料，進而減少二氧化碳的排放。目前水泥窯協同處理技術，已是歐洲與日本最主要處理廢棄物的方法，而即將在2023年完工的台泥DAKA再生資源利用中心，就將採用此國際級技術，協助花蓮縣處理生活垃圾。

台泥表示，希望DAKA成為環保知識的傳遞、倡議與實踐基地，透過【GEMMA「好回收 好和平」今嘛行動吧! 】行動，「Know Waste , No Waste」，減少不必要浪費，對廢棄物了解越多，就能減少廢棄物數量，成為再生利用的資源。

(工商 )