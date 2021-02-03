捲入王立強共諜疑雲的中國創新投資主席向心、龔青夫婦，遭台北地檢署依違反《國家安全法》限制出境，因境管期限將於2月13日屆滿，檢方日前聲請延長境管。台北地院認為，2人犯罪嫌疑重大，有逃亡、湮滅、偽造、變造證據、勾串共犯或證人之虞，今裁准延長出境、出海2個月。

王立強2019年底向澳洲媒體爆料「共諜案」，指向心夫婦是他的「上線」，引發軒然大波。向心夫婦2019年11月24日欲從桃園機場出境返回香港，遭調查局國安站攔截帶回偵訊，依違反《國安法》移送北檢偵辦，檢察官複訊後將2人改列被告，諭知限制出境、出海。

據悉，檢方目前已向澳洲等「五眼聯盟」尋求司法互助，鴨子划水追查2人在台金流及資產，勾稽是否存有犯罪事證，除了向心夫婦在內，還有另2名租客也同列被告，4人均遭境管。依《刑事訴訟法》規定，檢方最多可聲請延長境管2次，向心夫婦這次被已是第2次延長，期限屆滿後若檢方仍未起訴移審法院，向心夫婦將可離台。

(中時 )