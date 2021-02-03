「酒駕零容忍」的執法決心，春節期間台中市警察局交通大隊除針對本市易肇事及飲酒區域，藉由高強度、高密度取締酒駕，並實施「中部區域聯防機制」執法，會同南投、苗粟、彰化等縣市警察局同步取締酒駕，防制危險駕車專案勤務，防制民眾酒後駕車行為強力執法杜絕漏洞，以降低酒駕肇事發生率。

警方指出，適逢農曆春節連續假期，從除夕圍爐到初二女兒回娘家團圓歡聚，餐宴中常飲酒助興，酒後駕車行為勢將攀升。為有效遏止酒駕案件一再發生，貫徹「酒駕零容忍」的執法決心，本局除持續針對本市易肇事及飲酒區域，以及周遭重要道路加強警力部署，規劃機動巡邏及定點稽查勤務，藉由高強度、高密度之取締措施，

台中市政府警察局交通警察大隊大隊長陳松寅特別提醒民眾，酒後開車嚴重性，一旦騎車或駕車酒測超標，依駕駛汽、機車之不同，將分別處3萬元至12萬元、1萬5千元至9萬元的罰鍰，酒駕拒測更加重至18萬元，並採逐次增加，請勿以身試法。

執法取締是最後手段，也是維護本市交通安全的最後防線，除宣導民眾在聚餐飲酒後能相互提醒，多搭乘大眾交通工具避免酒駕情形發生外，亦呼籲店家協助客人代叫計程車及代駕服務，採取宣導與取締並重原則，落實執行「斷源、溯源專案」，防止酒駕從源頭做起，民眾切勿輕忽酒駕嚴重性，更勿存僥倖心理，應遵守交通規則、確保行車安全，創造優質交通環境。

台中市政府警察局為加強重要節日安全維護工作，於2月3日至17日，為期15日，統合協調警察、義警、民防及相關行政機關等維安力量，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，全力整備110年加強重要節日安全維護工作，讓民眾安心、快樂好過年。

(中時 )