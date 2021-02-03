黃姓、葉姓情侶日前騎車行經彰化縣芬園鄉時，發現警方在路邊臨檢，自知身上藏有槍毒的2人，心虛轉頭逃竄，警方見狀也在後狂追，未料這對「毒鴛鴦」逃到一半，竟連人帶車摔落山谷。命大的他們不但沒死，還爬起來趕在警消搜山前離開現場，但天網恢恢疏而不漏，在幹員鍥而不捨下，即便他們逃到百里外的屏東，最後仍落網到案。

警方表示，上月24日凌晨，員警在芬園鄉德興路口執行攔檢勤務時，發現騎車的黃、葉2人行跡可疑，且看到警車就轉頭就逃竄，6名員警趕緊尾隨狂追，卻在追到1處山區彎道時，嫌犯連人帶車失控墜谷，警方趕到時，2人已消失無蹤，但身上攜帶的衝鋒槍、海洛因及安非他命毒品與50萬元贓款，則遺落在現場。

警方並未放棄，經彰化地檢署檢察官指揮擴大追查後，終於發現2人藏匿在屏東縣內埔鄉，28日循線前往當地將2人逮捕到案。訊後，將其依毒品、槍砲等罪嫌送辦。彰化縣長王惠美獲悉，也親到破案的彰化縣警局彰化分局頒獎慰勉有功人員。

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(中時新聞網)