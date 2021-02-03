蘋果的電動車開發計畫Titan在業界早已引起騷動，據了解，保時捷頂尖工程師，Cayenne負責人和底盤開發主管Manfred Harrer博士已經跳槽到蘋果。

不只特斯拉在德國的動作，越來越多跡象顯示，蘋果被稱為iCar電動車的計畫已經往前一步，業界人士爆出訊息，保時捷頂級工程師Harrer已經跳槽蘋果。

Harrer曾參與保時捷Taycan電動車的開發，被認為是自動駕駛的專家，自2020年7月主管Cayenne休旅車部門。Harrer的職業生涯還包括BMW和奧迪。目前Harrer在LinkedIn的簡介還沒有指出轉職到蘋果。目前不清楚Harrer將待任何種工作，據了解將參與底盤開發。

儘管汽車專家對自動駕駛有很好的認識，沒有底盤和製造知識，也會很難實現。

在蘋果的合作動作方面，現代汽車不再被視為蘋果潛在合作夥伴。先前現代傳出該公司與蘋果在電動車合作的接觸；隨後該消息被證實為僅是與數家集團在電動車上進行討論。

蘋果在2016年也曾挖角保時捷賽車總監Alexander Hitzinger加入該公司。

(時報資訊)