考量國際疫情持續嚴峻，中央流行疫情指揮中心今日宣布，高中以下學校延後至2月22日開學，同時指考也改到7月3日開考，若家中有12歲以下小孩需要照顧，家長其中一人可以比照相關規定申請防疫照顧假。

教育部長潘文忠今表示，防疫物資學校準備充足，但為了確保開學前校園環境衛生安全、完備防疫作業與環境清潔消毒，宣布高中以下學校延後4天至2月22日開學，大專校院仍維持2月22日以後開學，各級學校內的樂齡中心、樂齡大學、社區大學及其他終身學習機構，也是2月22日以後開學。

潘文忠表示，公立幼兒園部分，包含專設幼兒園，原則比照國民小學延後至2月22日開學；私立幼兒園、非營利幼兒園、課照中心、補習班等正常運作，並加強防疫措施。

高中以下延至2／22開學，大學指考推遲到7／3。(指揮中心提供)

教育部說明，高級中等以下學校109學年度第2學期開學日，由於延後4天開學，因此最後上課日延至7月2日，休業式併於最後上課日舉行；暑假自7月3日開始。

另外，大學指考也延後，從7月1日至3日延至7月3日至5日，考試範圍不變。109學年度四技二專暨二技統一入學測驗（5月1日至2日）及國中教育會考（5月15日至16日），考試日程不變，但考試範圍將配合調整，範圍另行公告。

教育部指出，全國高中以下學校延後開學期間（2月18日至2月21日），家長其中一人如有照顧12歲以下之學童，或國民中學、高級中等學校、五專一、二、三年級持有身心障礙證明子女之需求者，得申請「防疫照顧假」，各機關不得拒絕，且不得影響考績或為其他不利處分，期間不予支薪。

教育部表示，各級學校於開學兩週內，應持續實施衛教宣導，學生進入校園須量測體溫，並請家長主動關心學生健康，出門前量測體溫；另外，也呼籲學校如欲辦理大型集會活動，仍應依據指揮中心發布之公眾集會因應指引，確實評估活動必要性與風險程度，妥善規劃防疫計畫、防疫宣導、防疫設施與防護用品，確保師生之健康安全。

(中時 )