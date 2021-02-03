工藝中心地方工藝館前的「春牛」裝置藝術，民眾前來遊玩打卡，即可獲得新年好禮。(黃立杰攝)

樂迎牛年新春，工藝中心春節特別推出「藝起飛犇」活動，大年初二13日至初五16日，闔家大小一同參與來到台灣工藝發展中心走春，和園區內的「春牛」裝置藝術拍照，打卡即贈福袋，更有豐富展覽可供參觀。

工藝中心表示，為讓民眾度過充滿工藝氣質的新春，透過多樣化的活動炒熱新年氣氛，「元氣滿滿牛寶福袋」可於園區內拍攝任意牛年藝術佈置，照片上傳至個人社群平台，即可獲得限量福袋好禮；「奪寶奇哞」活動於三個館舍領取藏寶圖卡片，尋找解答並依序蓋章，即可獲取小朋友最喜愛的寶藏乙份；主辦單位特別設計「搶春牛」，在「春牛」裝置藝術上的貼有平安茶紅包袋，讓遊客體驗搶春的同時，也能討個吉利。

靜態展覽自3日起於生活工藝館1樓，盛大展出52位台灣頂極工藝協會會員，精心創作的150組工藝作品，領域包含陶藝、漆藝、竹藝、木藝、石藝、琉璃、泥塑、染織及金工等包羅萬象，讓人大開眼界。

春節期間，生活工藝館前草坪更有街頭藝人秀，並辦理工藝年貨大街－小紅豆創意市集，攤位充滿著各項有巧思特色的牛年商品、過年應景好禮和小朋友愛不釋手的工藝玩具。民眾逛累了還可至藝珈琲及牛寶美食區品嚐美食並稍事休息。

農曆牛年，工藝中心歡迎民眾踴躍參觀，「藝起飛犇-2021工藝中心春節特別活動」，日期為13日到16日，時間上午9點開館至下午5點，地點位於南投縣草屯鎮中正路573號。

(中時 )