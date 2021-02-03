亞馬遜公布上季財報，拜年底假期銷售暢旺所賜，營收寫下1,255.6億美元的新高紀錄，首度突破千億美元大關。這家電商巨擘預期，本季營收仍將達千億美元水準。

亞馬遜預估，第一季營收將介於1,000億到1,060億美元，雖低於去年第四季水準，但仍較前一年同期躍升33～40％，也高於分析師估的958億美元。

上季亮眼的表現部分歸功於去年底的銷售旺季，亞馬遜稱此次假期銷售打破紀錄，在全球共銷售逾10億件商品，此外，因疫情延後舉辦的Prime Day也是該季業績增長的另一助力。

(工商 )