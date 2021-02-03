由於去年颱風沒有帶來充足降雨，桃園以南至嘉義地區降雨量為歷史新低之情形，行政院核定4大緊急供水工程。其中水利署負責執行的水資源回收中心及抗旱地下水井設置移動式淨水設備，經相關單位協助用電、土地及廠商趕工辦理，終於在2月正式啟動供水。透過事前向相關用水戶進行宣導，並設置取水預約系統，中油公司等鄰近工業區廠商已先行登記依序前來取水使用，發揮抗旱期穩定供水的功能。

水利署指出，行政院核定「109年下半年旱災緊急應變--抗旱水源緊急利用計畫」，其中辦理移動式淨水設備項目，於桃園、新竹、苗栗水資源回收中心各設置1座RO級移動式淨水設備；另於新北、桃園、苗栗抗旱水井各設置1座砂濾級移動式淨水設備，共計6組設施，每組每日可產水1,500噸，總產量達每日9,000噸。其中，RO設備用水供應工業冷卻水使用，砂濾設備提供民生用水使用，並視各地區旱情，機動移動至需水地區設置，有效提高水資源利用效率，目前工業用水戶正落實節水管控作業，如有用水需求，可就近至前述地點載水補充用水。

(工商 )