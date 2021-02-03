凱擘大寬頻、台灣大哥大旗下台灣大寬頻3日宣布春節期間提供眾多強檔電影、親子卡通，還有超夯韓國綜藝、藝文生活節目等精采內容，收看亞洲旅遊台《世界跟我這Young玩》，有機會獲得官方獨家好禮。2月6日起鎖定AXN新春電影特輯，還能抽限量周邊商品。

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凱擘大寬頻、台灣大寬頻表示，星衛HD電影台（第239台）從2月10日小年夜至初五，每晚9點30分強力放送《寄生上流》、《怪胎》、《北海小英雄》、《無間行者之生死潛行》等國內外院線好片。AMC頻道（第234台）小年夜起每晚9點播出精選歐洲電影，包括詮釋婦女陷入職場與家庭兩難的《一千次晚安》、以黑色幽默描繪現實金融體制的《告解高峰會》、揭露時尚傳奇設計師真實面的《巴黎聖羅蘭》等。

親子家庭則主打DreamWorks（第212台）每周一至周五下午3點推出的《威利在哪裡？》全新集數，韓綜迷不要錯過tvN（第211台）2月11日起每周四晚上10點30分首播的《看見你的聲音8》，想增添文藝氣息就鎖定古典音樂台（第229台），2月11日至2月13日晚上9點將帶來《捷克愛樂》特別節目，以管弦樂團優美樂音展開新的一年。

另外，每周日晚上9點收看亞洲旅遊台（第223台）《世界跟我這Young玩》，不僅能一窺異國城市的美麗驚奇，還有機會獲得官方獨家好禮；AXN（第67台）推出《新春看AXN 牛轉新視野》強檔特輯，包括《飢餓遊戲》系列、《冷光線索》、《鋼鐵墳墓》等賣座電影，2月6日起鎖定節目並留意活動訊息就抽行李秤、運動環等限量周邊商品。

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