為防堵國內疫情擴散，加上農曆春節將至，擔心連假期間各大景區、遊樂園擠爆，交通部觀光局今日表示，配合指揮中心減少連假旅遊景區群聚效應，針對所轄13個國家風景區及25家觀光遊樂業實施總量管制、預警分流遊客及防疫措施，以因應2月10日至2月16日出遊潮。

國內25家觀光遊樂業規劃防疫措施，針對連假期間主題樂園入園人數實施管制措施，以園區遊客最大承載量的50％，設為疫情期間防疫安全遊客承載量，同時對熱門主題樂園於連假實施總量管制，六福村約15000人、小人國約10000人、麗寶樂園約37500人、九族文化村約15000人、劍湖山世界約15000人、義大世界約7500人。

另建立開園後定時通報機制，以提前預警、行動、管制等面向，訂定防疫安全承載量之A（60％）B（55％）C（50％）分級應變行動方案，即時預警分流遊客。觀光局日前也說，人流管控措施原本就有，只是看要不要重啟，或調整人流管制作業。

觀光局所轄各國家風景區46處封閉、開放型景點於春節期間執行人流控管工作；其中，封閉型景點遊客量≧ 50%園區景點最大承載量、開放型景點遊客量≧容留量（依據1.5公尺社交距離及景點面積計算）時，觀光局即派員進行總量管制分流措施，併以簡訊、官網發布訊息、刊登電子看板等方式，通知遊客暫勿前往該景點並至其他周邊景點旅遊。

(中時 )