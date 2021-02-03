迎接金牛年，「社區好鄰居」永慶房屋協助各地里長們舉辦新春揮毫活動，由書法老師們寫下一幅幅充滿喜氣與祝福的春聯，並開放里民們免費索取，手癢的大朋友及小朋友們也能在現場寫下自己的專屬春聯，提前感受年節氣氛。

永慶房屋今年1月份協助新春揮毫活動，雙北市加起來就借出超過百頂帳篷、協助50場以上社區活動，永慶房屋團隊贊助春聯紙、礦泉水、面紙及濕紙巾等物資，除此之外，也同時支援人力在現場擔任工作人員及動線指引，協助新年揮毫活動圓滿舉行。

永慶房屋連續三年協助龍生里名家揮毫

龍生里書法班的春聯相當搶手，許多民眾都提前到場排隊等候領取。(圖/永慶房屋提供)

台北市大安區龍生里里長沈鳳雲指出，由於台灣近年來節慶氣氛慢慢淡薄，因此每年都會邀請龍生里書法班為里民服務，透過書法老師們展現入木三分的書法功力，重現中華文化之美。沈鳳雲里長開心的說，由於春節揮毫活動已累積好口碑，不少民眾因為往年向隅，今年還特別提早兩個小時在場排隊。沈鳳雲里長補充，現場搭配免費三高及癌症健檢服務，今年的活動辦得相當健康、熱鬧。

永慶房屋大安區店長朱耆宏強調，很榮幸連續三年獲邀協辦春節揮毫活動，永慶房屋長期參與鄰里大小事，已與里民們建立良好的互動關係。有感新冠肺炎疫情歷時一年至今仍未停歇，希望藉由協助舉辦春節揮毫活動，傳遞新年的喜氣與希望，陪伴民眾用喜悅的心情面對疫情挑戰。

永慶房屋團隊在現場為民眾服務。(圖/永慶房屋提供)

康寧里辦春節揮毫 永慶房屋贊助公益摸彩活動

為了珍惜資源做環保、做公益，台北市內湖區康寧里里長鄭秀鳳今年舉行「康寧里新春揮毫暨跳蚤市場」，鄭秀鳳里長謙虛的說，感謝里民的支持，每年她都會和喜愛書法的夥伴一同寫春聯，贈送給有需要的民眾，而跳蚤市場也開放里民自發性參與，達到資源共享目的，許多攤位也捐出所得做公益，展現康寧里的愛心與熱情。

永慶房屋內湖區店長林政樺說明，今年贊助20頂帳篷及公益摸彩活動，民眾只要捐出3張發票就能參加摸彩。林政樺店長表示，許多同仁特別用春聯寫下祝福語，希望在新的一年，疫情緩和，人們都能恢復健康與重拾正常生活。

康寧里鄭秀鳳里長每年都會帶領書法老師們為民眾現場揮毫。(圖/永慶房屋提供)

永慶房屋今年贊助摸彩活動，邀請鄭秀鳳里長(圖左)抽出幸運民眾。(圖/永慶房屋提供)

(中時新聞網)