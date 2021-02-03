高雄市議員黃捷。（圖／取自臉書「黃捷 高雄市議員」）

高雄市議員黃捷。（圖／取自臉書「黃捷 高雄市議員」）

無黨籍高雄市議員黃捷罷免案將於2月6日投票，總統蔡英文已指示「守住黃捷」。綠營從市長、立委到眾位議員們也全都動起來，陪同掃街、造勢。黃昨日（2）早上與許智傑、邱議瑩2位民進黨立委，與簡煥宗、邱俊憲、陳慧文、張漢忠4位民進黨議員，以及武松里里長戴惠敏，一同在建國青年路口造勢反罷免。黃更展現低姿態，向過路機車族深深鞠躬行禮，懇請選民協力守下這局。

黃捷昨日在臉書發文表示，罷免投票日已進入倒數階段，她依舊在鳳山區各大路口向民眾問好懇託；當天所站的建國青年路口，除了是鳳山人重要的交通幹道外，也是她過去會勘多次的路口。黃指出，包括文衡路、文教路的Youbike設置，與即將進行的文衡路刨舖、中和街反光鏡設置、文德國小無障礙坡道、臨時家長接送區設置，還有路口拆除機車兩段式左轉號誌讓路權平等，這些政績歷歷在目，顯示鳳山民眾的需求，她皆認真以對。

黃捷表示，自己當日除了站路口，還赴鳳農市場向地方攤商拜年，有攤商看到她前陣子去北農考察的文章，與她分享鳳農在地方有的優勢和還需要改善的地方，她也都紀錄起來，一定繼續向市府爭取。黃強調：「過去兩年是這樣，往後我也會繼續做，日復一日。」

不僅如此，黃捷特別向前來助陣的許智傑、邱議瑩2位立委，與簡煥宗、邱俊憲、陳慧文、張漢忠4位議員，以及武松里里長戴惠敏致謝，並喊話鳳山民眾必須團結，一起把握最後幾天「守下這局」，2月6日這天務必出來投下「不同意票」。文章附圖，則是多張黃向民眾作揖、鞠躬的照片，也有過路機車族特別靠邊打氣，黃則深深鞠躬行禮，盡現低姿態。

(中時新聞網)