春節將至，苗栗縣警局通霄分局預估春節期間，苑裡鎮傳統市場及周邊道路（大同路、為公路）、各大賣場，會有大批民眾前往採購年貨，避免交通堵塞，將於除夕前6天2月5日至10日實施交管措施。

通霄警分局為為紓解苑裡鎮傳統市場大量購物人、車潮，將於2月5日至10日上午8時至中午12時實施交通管制，管制範圍為苑裡鎮天下路與為公路口以東路段、為公路與忠勇街路口以西，以及和平路與大同路口以北路段，管制時間及範圍內禁止自小客車以上車輛進入。

(中時 )