台南市南化圖書館花藝研習，參與民眾利用不同花材完成獨一無二的花藝作品，為住家增添濃濃年味。（台南市南化區公所提供／劉秀芬台南傳真）

動手製作春節應景盆栽，為居家空間增添藝術美感，台南市南化圖書館3日辦理「喜迎牛年-新春開運蘭」花藝研習，邀請十方花藝蔡月琴老師指導參與民眾利用不同花材完成獨一無二的花藝作品，為住家增添濃濃年味。

南化區圖書館為推廣生活藝術，每年春節前夕都會舉辦花藝研習，藉此培育農家婦女花藝技巧，落實藝術生活化，今年參加民眾也十分踴躍，在專業老師指導下，參加民眾發揮創意，親手插出獨一無二的過年應景盆栽。

南化區代理區長陳仁偉表示，南化區多為傳統務農家庭，家庭主婦平日忙於農務，鮮少利用圖書館資源，希望藉由本次活動吸引平日無暇利用圖書館的族群到訪圖書館，體驗花卉藝術樂趣，提升藝文氣息。

今年因應疫情，公所也在現場進行出入控管，參加人員實名登記，量測體溫及酒精消毒，做足防疫準備，希望在緊張的疫況下，全方位守護民眾健康同時也讓大家感受濃濃年味。

(中時 )