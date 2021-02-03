雞排妹日前自曝主持尾牙被性騷擾後3日首度露面。（許政榆攝）

雞排妹（鄭家純）日前自曝主持尾牙遭廠商老闆、演出男歌手性騷擾，但網友持不同意見，隔3天她直接公開廠商名稱、還直接點名就是翁立友。翁所屬公司豪記唱片發聲明澄清、揚言提告。眼看事件越燒越烈，雞排妹先前贊助《國際橋牌社》30萬元拍攝《和平歸來》SARS外傳，並加碼捐出30組純愛杯義賣，販售收入將全數捐贈防疫基金。《國際橋牌社》3日下午14時召開《和平歸來》記者會，力挺她表達反對性騷擾的立場。在此同時，翁立友3日中午透過聲明，表示力挺鄭家純提告。

鄭家純表示，「這次事件站出來力挺我，不是傳簡訊來，用這樣方式是很感動的，沈澱幾天後的現在，我剛剛做一件事，比照當時聲援香港反送中，我將香港人的私訊一一截圖，我知道媒體版面有限的，他們沒辦法把所有人遭遇放在上面，我當年作法就是把快六百封信，匿名截圖放ig限時動態，他不會消失，大家可以在我ig看到，當年香港人發生的事，圖文影片都有」。

鄭家純說，「我今天做的事，比照當年做的，ig私訊我匿名性騷擾，上傳到限時動態，未來只要傳訊息給我，我會幫他們一一保存起來，這是我能為他們做的，像我有話語權、知名度的人都隱忍，誰還敢站出來發聲？我在演藝圈沒賺錢、沒工作無所謂，沒錢我不在乎，但數以萬計的女性沒得選擇，這樣只會讓加害者更加猖狂，我在這邊不會去呼籲大家要勇敢說，這份勇敢真的很辛苦」。

雞排妹為「純色」情趣用品創辦人，去年客串《國際橋牌社2》演出，還共同推出聯名年曆，劇組先前宣布拍攝《和平歸來》SARS外傳，並宣佈集資。製作人汪怡昕說，雞排妹在集資消息宣布的第一天就私下來拜訪，肯定團隊要開拍SARS外傳的行動，將由其創辦的品牌「純色」贊助製作費30萬，並表示贊助為單純幫忙非商業贊助，不用對外透露消息。但是近日鄭家純受到輿論紛擾，團隊認為有義務聲援力挺，並且表達反對性騷擾的立場。

純色除了贊助《和平歸來》拍攝經費，也將捐出30組純愛杯於影集商城義賣，表達販售情趣用品是一件正當的商業行為，不該被戴上有色眼鏡，不論誰來賣都不奇怪，義賣的所得將全數捐贈防疫基金。汪怡昕表示，目前《和平歸來》已經籌處編劇小組和田調小組，預計年中就會開始拍攝，目標在今年底上映。影集也是首次挑戰「全民間集資」的方式製作拍攝，目前集資金額約750萬，但離總預算2500萬還有不小差距，仍需要社會與企業的支持。

(中時 )