張姓男子去年趁友人如廁、廚房煮麵時，2度伸手撫摸對方下體猥褻，隔天還食髓知味，尾隨對方如廁，在廁所隔間內對友人打手槍後，再「以口就鳥」幫對方口交。被害人為指證遭張男摸鳥，找社工模擬被害過程，且拍照存證，台北地檢署依強制猥褻、強制性交罪嫌起訴張男。

起訴指出，張男與被害男生在台北市某地結識後，去年5月27日傍晚5時30分，張男在某建物4樓男生廁所內，趁與被害男生相鄰使用小便斗尿尿的機會，伸出右手撫摸對方下體猥褻，並拉起對方的左手手碰觸自己的下體洩欲。

2小時後，張男又在4樓廚房內，看見被害男生在煮麵，又意亂神迷地，將手從被害男生短褲部鬆緊帶處，伸進對方私處，撫摸其下體4次猥褻。

翌日晚間6時30分，張男與被害男生共搭電梯下樓，張見對方欲上廁所，即尾隨進入男廁，對方因昨天遭張「摸鳥」，對張有所顧忌，遂進入蹲式馬桶隔間廁所內躲避張男騷擾，但當他要鎖門之際，張卻伸手將門擋住，亦進入隔間內。

張男因見對方的褲檔「一大包」，一時間色欲大發，竟自行脫褲在對方面前打手槍，再扯下對方的褲子，用自己嘴巴靠近對方私處，幫對方口交。

事後被害男生向社工投訴，並把他與張男在臉書的對話截圖做為證據，報警提告。檢警調查時，被害男生還與社工模擬他上廁所遭張男摸鳥猥褻過程，並拍下3張照片，提供檢警辦案之用。

檢察官庭訊時，張坦承曾撫摸被害人下體、口交，檢察官依法起訴張男，並以張分別涉犯2次強制猥褻罪、1次強制性交罪犯行，請求法官分論併罰。

(中時 )