國民黨推出飛行外套，民進黨網路社群中心主任范綱皓，稱擔任模特兒的國民黨文傳會主委王育敏是「50歲阿姨」，雖馬上刪文致歉，但仍引發軒然大波。不過，台北市議員羅智強也遭指，曾稱民進黨立委吳思瑤「萊豬阿姨」，對此他表示願意致歉，但也反問，吳思瑤和民進黨屢用「癡漢」對他人身攻擊，不需要道歉嗎？且民進黨什麼事都搞雙標，不累嗎？

羅智強今（3）日在臉書透露，曾說吳思瑤是萊豬阿姨，遭民進黨前立委沈富雄當面指正，認為這樣不好，他也當場表示反省改進，改叫她「萊豬姐姐」，如果吳思瑤介意「阿姨」的稱呼，願意致歉。

不過，羅智強也回擊，表示想幫被吳思瑤稱為「丁爺爺」的丁守中問一下，「那吳思瑤說『丁爺爺』又算什麼？」且吳思瑤和民進黨屢用「癡漢」對他人身攻擊，這又算什麼？不需要道歉嗎？

羅智強提到，過去有多起罵人「癡漢」被依妨害名譽起訴的案例，但自己不想浪費司法資源、懶得提告，但也要告訴民進黨，「什麼事都搞雙標，不累嗎？」

此外，王育敏今以「王阿姨」自嘲現身，雖然自己年紀不年輕，但和年輕人站在一起，就充滿活力朝氣，因此年齡從來不是問題，並表示接受范綱皓的道歉，同時呼籲民進黨的年輕人，不該再出現歧視語言，也點名身兼民進黨主席的蔡英文總統，趁著下午中常會，公開要求黨公職人員勿做出任何歧視性行為。

(中時新聞網)