交通部觀光局3日宣布，考量全球COVID-19疫情仍嚴峻，面對即將到來的春節旅遊人潮，為配合中央流行疫情指揮中心，減少連續假期旅遊景區群聚效應，針對所轄13個國家風景區及25家觀光遊樂業實施總量管制、預警分流遊客及防疫措施，以因應農曆春節連續假期(2月10日至2月16日)出遊潮，減少旅遊景區群聚效應，讓春節出遊更安全。

觀光局說，針對所轄各國家風景區46處封閉、開放型景點於春節期間執行人流控管工作；其中，封閉型景點遊客量大於或等於50％園區景點最大承載量、開放型景點遊客量大於或等於「容留量（依據1.5公尺社交距離及景點面積計算）」時，觀光局即派員進行總量管制分流措施，併以簡訊、官網發布訊息、刊登電子看板等方式，通知遊客暫勿前往該景點並至其他周邊景點旅遊。

另，觀光局說，還會針對各國家風景區春節期間實施人流管制景點及措施部分函請地方政府協處，相關管制措施亦隨時依據中央流行疫情指揮中心發布相關指引公告滾動檢討國家風景區景點管制措施。

考量春節會有大量出遊潮，觀光局說，配合中央流行疫情指揮中心防疫指引指導，針對易發生大量遊客湧入之熱門主題樂園（例如：六福村、小人國、麗寶樂園、九族文化村、劍湖山及義大世界），於連假期間實施遊客總量管制措施，建立開園後定時通報機制，朝提前預警宣導、分流、管制等面向，訂定防疫安全承載量之「A級（60％）」，「B級（55％）」，「C級（50％）」共三級應變行動方案，採總量管制，即時預警分流遊客。

觀光局進一步解釋，而主題樂園之防疫安全承載量，以各主題樂園園區面積與社交距離(1.5 公尺)安全面積之關係，約估為該園區遊客最大承載量50％，如麗寶樂園的防疫安全承載量約37,500人、六福村主題遊樂園約15,000人、九族文化村約15,000人、劍湖山世界約15,000人、小人國主題樂園約10,310人、義大世界約7,500人。

因正值進入秋冬防疫嚴峻期，觀光局提醒，遊客務必遵守中央流行疫情指揮中心公布之「秋冬防疫專案」措施，請民眾如有發燒或呼吸道症狀等身體不適時，應避免外出。同時，也要求各主題樂園連續假期間加強防疫措施，遊客進入園區全程佩戴口罩，並於服務空間或園區出入口，量測遊客額溫，異常者禁止進入，備酒精供遊客手部消毒，並在景點設施與主題樂園遊樂設施處，定期環境整理及消毒，針對遊客經常接觸之處，加強環境設施清潔消毒頻率。

(工商 )