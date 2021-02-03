部立桃園醫院至今累計19人確診，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，該案至今隔離4288人，其中醫院 63人（479人解隔離）、社區 845人、回溯 3380人（2320人陰性）。

至於案889擴大採檢對象中，陳時中表示，276人有275人陰性，1人（案908）陽性。對於案908的接觸者，166人當中有159人陰性，7人檢驗中，明日就會有完整結果。

桃醫今日開始擴大採檢的計畫。醫療應變組副組長羅一鈞表示，採檢的對象擴大至2136人，今日預計採檢926人，上午已有836人完成採檢，229人完成抽血，過程中有保持社交距離，沒有飲食，檢體會分送到北部4家醫學中心實驗室，最後會做完整說明。

羅一鈞表示，現場人員分成5組，有70人協助動線安排和維持社交距離，人員和採檢人力都是桃醫和前進指揮所的人，檢驗會送到北部4家醫學中心做。

羅一鈞表示，現場也有一些關卡，一關一關要核對身分、量體溫、刷身分證確認時間、領取試管和條碼、鼻咽採檢和抽血，攻擊7關卡，2層樓進行。每個梯次400多500人左右，共5個梯次，現成員工必須依照規定禁止交談飲食，並要保持社交距離，上午執行起來動線順暢，也沒有人交談或飲食，接下來每日都會進一步說明。

至於抗體檢測對象有哪些？羅一鈞表示，是專家會議討論出，針對6、7、9、10樓的病房等風險區，以及流動傳送的人員，扣除檢驗好的人，還有706人會做血清檢測。

(中時 )