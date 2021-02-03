美股周二續大漲，台股繼昨天大漲攻回10日線，今早由台積電(2330)領軍，早盤一度進逼15900點，但台積電開高走低，早盤最高642元，臨收盤翻黑下跌2元為630元，台股也收在相對低點，收漲11點至15771點，距今早高點15896點差了125點。全日震幅高達155點，全天成交金額為2757億元。

美股連二天大漲，台股早盤由台積電、聯發科(2454)續強領軍，友達(2409)、群創(3481)等面板股仍強勢，以及周二轉強的航運貨櫃股長榮(2603)、陽明(2609)持續走揚，台股早盤最高15896點，上漲136點，但春節前賣壓出籠，以及台積電漲點快速收斂，台股在平盤之上震盪，早盤多在15800點上下盤整，下午近1點下壓力道增強，最低15741點，今日高低點達155點，且光是台積電收低2元為630元，距早盤高點742元即差了12元，影響台股指數約百點。

美股周二再度大漲，亞馬遜與谷歌母公司Alphabet在財報發布前走高，市場對1.9兆美元經濟刺激計畫通過持樂觀預期，終場美股四大指數上漲，漲跌幅介於1.39%至1.58%，其中費半指數漲幅最大，台積電ADR上漲1.41%，聯電ADR上漲1.72%，特斯拉上漲3.93%，蘋果上漲0.63%。

台積電ADR上漲，台積電今早續跳空開高6元為638元，最高至642元，但隨後壓回到633元，僅小漲1元，高低點差逾10元，也使得台股早盤高低點差逾百點。

今日早盤以台積電續穩，股王大立光(3008)站穩三千元關卡，友達、群創等面板股仍強勢，以及周二轉強的航運貨櫃股長榮、陽明持續走揚，穩住多頭氣勢。

周二台股上漲量增，指數站上10日線以及所有均線，今日早盤台股逼近15900點，但面臨農曆年封關的長假節前變現賣壓；最後一盤台積電下殺翻黑，台股也收在今日相對低點。台積電K棒回黑棒，台股亦如是。

不過，台積電經過前兩天大漲，目前股價在所有均線之上，台股也同步呈現多頭架構。

今日以周四將開法說會的友達漲勢最強勁；台股距農曆年封關僅兩個交易日，預期追買買盤力道將趨緩，上檔空間可能有限，1月營收公布績優股今日多檔表現不錯，封關前預料以個股表現為主。

(時報資訊)