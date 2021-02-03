散熱模組零件供應商安力-KY(5223)1月合併營收2.63億元，月增15.86%，創下單月歷史新高，受惠於NB、遊戲機相關及伺服器訂單強勁，安力-KY預估，第1季業績有機會較去年同期倍增，在非NB新產品出貨逐步放量下，安力-KY全年業績可望再創歷史新高。

伺服器及車用等非IT產品出貨放量，且NB訂單穩定，安力-KY自結1月合併營收為2.63億元，月增15.86%，年成長174%，再創單月歷史新高，更超過去年第1季因新冠肺炎疫情影響單季合併營收2.56億元。

就各產品來看，伺服器散熱零件去年僅出貨380萬元，而今年1月出貨高達900萬元，可望成為今年營收成長增幅較大的來源之一；車用配件1月出貨470萬元，較去年同月成長約兩倍，整體非電腦產品佔比也提升至19%。

在電腦產品部分，電腦產品終端客戶ASUS營收占比從2020年的10.5%增加至1月的18.8%，近期開模數不斷增加，出貨可望再提升。

受惠於NB及遊戲機相關需求延續，且公司順利切入伺服器市場，讓安力-KY第1季業績看好，安力-KY預估，第1季業績有機會較去年同期倍增，今年在非NB新產品出貨逐步放量下，安力-KY審慎樂觀看待今年營運，今年業績可望再創歷史新高。

值得一提的是，安力-KY是KY公司中的純台商，原始股東皆為台籍，經營團隊：董事長、三廠總經理、副總、財務長、稽核皆為台籍；主要客戶70%客戶為台灣上市櫃公司為廣達(2382)、緯創、台達電(2308)、雙鴻(3324)、超眾(6230)、建準(2421)，加上日本上市櫃公司Nidec營收占比達90%以上，為上櫃公司中的優等生，亦是KY公司中的模範生。

(時報資訊)