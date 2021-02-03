嘉義縣衛生局長今3日上午布達，由現任代理局長趙紋華正式真除宣誓就職，成嘉縣首位護理師出身的衛生局長。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭攝）

嘉義縣長翁章梁指趙紋華在疫情期間帶領團隊超前部署，表現連衛生福利部長陳時中都肯定，「是位守護縣民健康的勇者」。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭攝）

嘉義縣衛生局長今3日上午布達，由現任代理局長趙紋華正式真除宣誓就職，成嘉縣首位護理師出身的衛生局長。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭攝）

嘉義縣衛生局長今3日上午布達，由現任代理局長趙紋華正式真除宣誓就職，成嘉縣首位護理師出身的衛生局長。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭攝）

嘉義縣衛生局長今3日上午布達，由現任代理局長趙紋華正式真除宣誓就職，成嘉縣首位護理師出身的衛生局長，嘉義縣長翁章梁指趙紋華在疫情期間帶領團隊超前部署，表現連衛生福利部長陳時中都肯定，「是位守護縣民健康的勇者」。

翁章梁表示，趙紋華學經歷豐富，擁有公務人員高等二級公職護理師資格及國立台北護理學院、中正大學企業管理學系碩士學歷，從臨床護理人員轉任地方衛生稽查員，表現優異，一路從科員、科長、副局長，2019年銜命代理局長。

翁章梁說，趙紋華擔任代理局長期間，正逢新冠肺炎疫情重創全球，她帶領衛生局所團隊超前部署，爭取長庚醫院及大林慈濟醫院設置COVID-19實驗室，加速檢驗結果，爭取治療黃金時段，同時成立防疫旅館及聘用防疫計程車，皆為雲嘉嘉地區第一個設置的縣市，率團隊努力的成果，讓嘉縣防疫民調超前六都高達92.3分，為全國最高分。

趙紋華長年札根地方，人際關係活絡，今布達典禮會場，官學民各領域嘉賓雲集，場面盛大。「從走入臨床那一刻起，心中便牢記著父親視病猶親的教誨」，趙紋華說，衛生局肩負守護縣民生命健康的使命，接任局長後，深知所背負的重擔非常沉重，未來將秉持翁縣長的施政理念「面對與承擔」，面對嚴峻的疫情，將戰戰兢兢、盡心盡力做好防疫工作，並承擔著衛生局所及嘉義縣民健康的責任，盡力完成工作使命。

趙紋華說，現今衛生業務所面臨的不僅是公共衛生與醫療的議題，更需積極建構完善的長照體系，將效法翁縣長「面對與承擔」的態度及抱持「感恩的心」帶領嘉縣醫療團隊共同努力，落實翁縣長「不老社區」施政理念。

(中時 )