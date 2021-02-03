指揮中心今天與教育部一起公布延後四天開學，但幼兒園部分，只有公立的要，私立機構卻不用，難道防疫不同標？
對此，教育部長潘文忠表示，之前比較擔心學校有很長時間沒有持續上課，有在持續上課狀況下，學生都會如常的做體溫身體狀況的量測與環境的消毒，私立的機構寒假期間沒有停止上課，是持續上課中，尤其也是不斷的在做環境清潔消毒，這段時間各縣市政府也都有做防疫標準和規範，這部分會在後續正常運作，會再請各縣市政府防疫上的各項提醒。
(中時 )
指揮中心今天與教育部一起公布延後四天開學，但幼兒園部分，只有公立的要，私立機構卻不用，難道防疫不同標？
對此，教育部長潘文忠表示，之前比較擔心學校有很長時間沒有持續上課，有在持續上課狀況下，學生都會如常的做體溫身體狀況的量測與環境的消毒，私立的機構寒假期間沒有停止上課，是持續上課中，尤其也是不斷的在做環境清潔消毒，這段時間各縣市政府也都有做防疫標準和規範，這部分會在後續正常運作，會再請各縣市政府防疫上的各項提醒。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。