指揮中心今天與教育部一起公布延後四天開學，但幼兒園部分，只有公立的要，私立機構卻不用，難道防疫不同標？

對此，教育部長潘文忠表示，之前比較擔心學校有很長時間沒有持續上課，有在持續上課狀況下，學生都會如常的做體溫身體狀況的量測與環境的消毒，私立的機構寒假期間沒有停止上課，是持續上課中，尤其也是不斷的在做環境清潔消毒，這段時間各縣市政府也都有做防疫標準和規範，這部分會在後續正常運作，會再請各縣市政府防疫上的各項提醒。

(中時 )