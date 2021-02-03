農曆假期即將到來，民眾採買年貨及拜年禮品的需求大增，要怎麼聰明買精省更多，是許多婆婆媽媽及小資族的一大課題，也是各家支付業者兵家必爭的檔期。為嘉惠用戶，一卡通公司攜手銀行於農曆年間推出優惠活動，2月底前LNE Pay Money連結指定銀行並開啟「自動儲值」與「同意自動儲值交易差額功能」，不限通路消費享10%回饋。針對LNE Pay Money首用族第一筆消費再加碼LINE POINTS 20%點數回饋，合計回饋最高可達30%，實在省很大。尚未用過LINE Pay Money消費的民眾可把握機會，利用採買年貨機會體驗行動支付的便利性，享受超值優惠過好年。

一卡通公司表示，即日起至2月底前LINE Pay Money連結指定銀行帳戶並開啟「自動儲值」與「同意自動儲值交易差額功能」，不限通路消費享10%回饋的活動，參與的銀行有新光銀行(限OMNI-U數存帳户)、聯邦銀行、第一銀行、臺灣企銀、元大銀行、高雄銀行、彰化銀行、中國信託(限My Way數存帳戶)與遠東商銀等9家。此外，尚未使用過LINE Pay Money消費付款的用戶，首筆消費可再加碼LINE POINTS 20%點數回饋。

除上述連結指定銀行消費回饋及首用族回饋活動外，LINE Pay與一卡通公司於農曆年前及期間陸續於指定飯店餐飲、指定傳統市場、指定運動用品店、四大3C店家等舉辦5%至18%不等或滿額回饋點數的優惠活動。另7-ELEVEN即日起至2021年2月21前，購買指定春節禮盒，每滿500元可享LINE POINTS 50點，家樂福實體店(含量販店及便利購超市)及頂好超市實體門市2月5日至2月11日消費滿2,000元回饋5%，台灣中油2月8日至2月21日筆筆回饋3%及單筆消費滿600元可再享3%，路易莎咖啡、肯德基KFC線上訂餐、KKday也有新春優惠，民眾可多加利用享受多重疊加優惠。

LINE Pay Money連結指定銀行帳戶不限通路消費享10%回饋。（一卡通提供／黃慧雯台北傳真）

LINE Pay與一卡通公司積極開拓使用場景，去年底宣布與全國指定農漁會合作，除提供帳戶連結服務外，也同步於農漁會超市、購物中心等供銷部陸續導入LINE Pay行動支付服務，目前已增加到60家。台灣物產豐饒，農漁會產銷班生產的農產品及加工品，品質優良且價格實惠，深受民眾喜愛。民眾可趁新年準備年菜，到農漁會超市、購物中心採買新鮮農漁貨及商品，享LINE Pay Money連結指定銀行回饋10%的優惠，並體驗LINE Pay服務，防疫期間又可降低現金接觸的風險。

新年期間出遊，為免塞車之苦，民眾可多利用LINE Pay乘車碼搭乘公共運輸，透過LINE Pay Money扣款免接觸，搭乘高捷、旗津輪船、淡海輕軌、部分公車客運享有LINE POINTS 20%點數回饋，指定公車路線（高雄市、新北市、台南市、金門縣）/ 指定渡輪（浯江輪渡、順風航業渡輪）每趟享5點回饋，每人每月回饋無上限。另為歡慶淡海輕軌LINE Pay乘車碼系統導入滿周年，自2021年2月1日起至2月28日止，民眾使用LINE Pay Money可享票價0元優惠。此外，桃園捷運去年12月底啟用行動支付服務，民眾可透過桃園捷運TICKETS APP及旅客諮詢處臨櫃利用LINE Pay Money購票，3月1日前購票還可享LINE POINTS 26%點數回饋。

(科技)