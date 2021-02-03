阪神虎投手陳偉殷相隔10年再度加入日職春訓，球隊春訓在2月1日開始，今日陳偉殷已經進入牛棚練投，根據日媒報導，陳偉殷總計丟25顆直球，看起來狀況還不錯，結束牛棚後與總教練矢野燿大談話時露出燦爛笑容。

陳偉殷1月中就赴日進行14天隔離，上月30日出關後立刻召開加盟記者會，也是球隊中唯一趕上開訓的外籍選手，陳偉殷狀況維持得不錯，春訓很快就進入狀況，今日與捕手片山雄哉搭檔，在牛棚投25顆球，全是直球，目的為測試直球狀況。

而根據日媒報導，在陳偉殷練投時總教練矢野燿大及其他教練也在一旁緊密觀察，陳偉殷結束投球後與矢野燿大談話，雖然不清楚雙方溝通什麼，不過陳偉殷露出笑容，看起來很適應春訓。此外阪神虎推特也分享陳偉殷在春訓中與隊友小川一平有說有笑的影片，氣氛融洽。

陳偉殷過去在日職、美職生涯累積95勝，今年若站穩先發輪值，很有機會達成美、日通算百勝里程碑，而去年陳偉殷加盟羅德隊後，雖然頻繳優質先發，可惜一勝難求，今年同樣要尋求返回日職後的代表性首勝。

(中時 )