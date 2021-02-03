教育部日前召開跨部會會議，商討境外生回台事宜，但後來傳出作業被指揮中心攔阻，教育部長潘文忠(3日)在指揮中心記者會時提到，教育部已與相關衛生單位討論，1日已獲得指揮中心同意，近期將會公布來台結果與相關事宜。

據教育部統計，在109學年度第2學期，預計入境的新生人數約為4489人，其中一般大學76校、2404人，技專院校41校、2085人。

對此教育部1月初召開跨部會會議，由教育部次長劉孟奇宣布，境外生都將以專案方式入境，教育部安排境外生入境會以防疫為優先考量，而不是開學日期，且會按疫情狀況滾動式調整入境規則。如今鎖國政策持續，日前有大學主管表示，目前尚未收到相關公文，擔心境外生恐沒有專案入境管道。

潘文忠表示，考量到國外疫情已出現病毒變異，指揮中心管理入境流程因此更審慎，教育部率各部召開的境外生返台跨部會會議，1日已獲得指揮中心同意、核定，境外學生居家檢疫與採檢結果呈現陰性，就可以離開場所。

潘文忠強調，教育部與相關衛生單位已合作，把檢驗作業流程的相關配套，進行最後整理，近期將會通知各大專校院，請各校依照指揮中心入境標準作業與檢驗流程，來提出境外生回國申請。

有關境外生入境專案，教育部表示，已於110年2月1日獲疫情指揮中心核定，並指示境外學生於居家檢疫完成後，需經採檢為陰性才能外出，將儘速與衛政單位商定採檢流程及配套事宜後，通函各校重啟境外生入境專案。

(旺報 )