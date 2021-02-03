台中一名男子是個慣性偷竊女性內衣褲的偷竊犯，他去年元旦騎車經過1名女子小芳（化名）的住家，看見陽台的衣物後又起了偷竊慾望，順手偷走4件內衣褲後，18天後再將衣褲歸還，附上道歉紙條；他事後在法庭上稱只是發洩偷竊慾望，法院認為他仍有悔意，依竊盜罪判罰6千元，另需民事賠償小芳6千元。

判決書指出，該男子曾有多次偷盜內褲的前科，去年元旦當天，他在路上騎車時，偶然發現小芳的住處陽台有曬衣物，就順手偷走3件內衣、1件內褲，直到18天後，男子自稱「發洩完畢」後，及寫了張道歉紙條，連同內衣褲裝進袋子內返回住家，小芳發現後覺得相當噁心，直接將內衣褲丟棄，並決定提告。

該男子在法庭上坦承犯行，表示自己是為了「發洩」才犯案，但事後也原封不動將物品歸還，還留字條道歉，希望法官輕判；法院認為他犯後態度尚屬良好，偷竊內衣褲只是希望滿足此癖好，手段屬平和，且事後也歸還物品並道歉，可見他有所悔改，依竊盜罪判他罰金6000元，如易服勞役。

民事部分，法院認為即使男子已經返還內衣褲，但內衣褲是個人衛生用品，經過他人使用，以致原本擁有者已不敢再使用而丟棄，確實造成小方損失；以4件內衣褲價值6千元計算，判男子需賠償少女6000元。全案可上訴。偷拿4件內衣、事後返回，讓他共付出12000元代價。

(中時新聞網)