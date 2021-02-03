鴻海(2317)公布2020年美國威斯康辛州威谷科技園區成果報告，指出集團截至去年已對威州園區投資逾8.5億美元（約新台幣237.6億元）、創造超過3200個工作機會，建置中的智慧製造中心及高效能數據中心均可望在今年初完工。

鴻海董事長劉揚偉在報告書中指出，儘管去年面對全球不確定性及經濟衰退情況，在員工努力下，鴻海仍展現致力在威州拓展業務的承諾。儘管充滿挑戰，但鴻海威州廠可能很快就會成為美國頂尖的數據基礎建設製造商。

劉揚偉指出，鴻海的業務拓展不局限於數據基礎建設，將透過3加3發展策略，利用AI、半導體及5G技術跨足電動車、數位健康及機器人等新產業。威州廠擁有優秀的員工及智慧製造優勢，可望成為下一代技術產品設計、智慧製造及服務的新樞紐。

劉揚偉表示，無論會根據市場需求生產什麼商品，威州廠都必須借助智慧製造、持續投資及各種技能的高科技工作。他預期，今年全球將有改變遊戲規則的高科技產品問世，相關產品可能將在威州廠製造。

自2018年開工至去年底，鴻海已對威州園區投資超過8.5億美元，簽署超過200項商業合約、其中9成以上來自威州的數百家企業。迄今創造超過3200個工作機會，其中9成來自威州當地各郡居民。

鴻海威州園區目前擁有多功能大樓、先進製造設施、智慧製造中心及高效能數據中心4個主要設施。其中，去年初展開興建的智慧製造及高效能數據中心，分別達近30萬、近100萬平方英尺，兩者均可望在今年初完工。

因應新冠肺炎疫情，鴻海去年4月開始在威州生產醫用口罩，迄今已生產超過1300萬個醫用口罩，並向威州捐贈了10萬個醫用口罩。同時，在與美敦力（Medtronic）合作下，不到100天便取得認證、開始生產PB560呼吸器，證明鴻海快速因應市場需求的能力。

(時報資訊)