據近期實價登錄資料，位於大安森林公園旁的知名豪宅「0NE PARK元利信義聯勤」在去年11月7樓戶交易，截至近期資料，該豪宅在去年總共銷售6戶，總銷金額達22.9億，平均成交單價每坪248.5萬，平均每戶總價3.8億，且根據報載，六戶買方均未貸款。大家房屋企劃研究室專案副理郎美囡表示，去年市場游資充沛，加上低利率和台幣走強等因素，高端買方必須重新思考資金去向，指標性豪宅總價高、風險低，成為高端買方的首選。

信義聯勤目前最高價為預售時成交，每坪299.0萬元，這幾年陸續揭露單價也都在200萬以上，不過豪宅交易解凍卻未見新高價，去年交易6戶中，最高單價為18樓戶，每坪260.3萬，最低單價為先前揭露之7樓戶，每坪226.6萬，綜觀歷年交易資料，單價都維持在220萬以上水準。郎美囡分析，豪宅市場雖然逐年回溫，但從成交價格觀察，買方下手精打細算，追價意願並不高，除自用外，有其財務配置考量，加上近年市場盤整，大戶們對未來價格走勢保守看待，也讓新豪宅價格價穩而寫新高。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨指出，央行在去年底祭出限貸令，針對炒房的買盤進行整頓，然而豪宅的信用管制從2012年以來一直都存在，買方對貸款條件早了然於心，加上近期不少豪宅客確實有換屋需求，貸款成數未必是關鍵，產品力才是成交關鍵。

(時報資訊)