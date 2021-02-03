國民黨通過中廣董事長趙少康回復黨籍申請，並將在農曆年後聘任趙為中評委。國民黨主席江啟臣下午在中常會上表示，「老朋友回家，令人欣喜」，強調國民黨必須團結在制度之下，才能讓國民黨永續經營，重拾國民黨的品牌魅力。

趙少康前天宣布申請回復國民黨籍並表態有意角逐黨魁，引發資格不符爭議，國民黨主席江啟臣上午宣布，已通過趙少康回復黨籍申請案，將在農曆年後聘任趙為中評委，但因卡在入黨年限須滿1年，因此黨內人士形容，趙有如獲得參選黨魁「半張門票」。

「老朋友回家，總是令人欣喜！」， 江啟臣下午在中常會上表示，重要的夥伴先進，願意重回國民黨的大家庭，不只凸顯國民黨的凝聚力，已經有正面的提升，更顯示，國民黨現在的改革，目前正走在對的道路。

江啟臣強調，黨務的永續發展，必須要透過團結以及制度來維繫。他還說，面對民進黨完全執政的粗暴蠻橫，將中華民國得來不易的民主憲政，帶往民選獨裁、民主倒退的崎嶇歪道，國民黨必須要敞開雙臂，歡迎所有認同中華民國憲政制度，認同國民黨的夥伴。

江啟臣指出，我們必須擴大國民黨的社會支持，不但要團結所有可以團結的人，更要團結在制度之下，才能夠讓國民黨永續經營，擦亮國民黨的招牌，重新找回國民黨的品牌魅力。

(中時 )