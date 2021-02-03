嘉義縣政府3月起將舉辦多場「嘉義縣溼地生態環境教育系列活動」，邀民眾一起探索大自然生態！（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

縣府農業處今3日舉辦開跑記者會，縣長翁章梁化身溼地探險家。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣有多處溼地，為推廣溼地生態旅遊及環境教育，嘉義縣政府3月起將舉辦多場「嘉義縣溼地生態環境教育系列活動」，邀民眾一起探索大自然生態！

縣府農業處今3日舉辦開跑記者會，縣長翁章梁化身溼地探險家，與在地生態保育協會、NGO及野鳥學會等環保團體一同宣布活動起跑。翁章梁說，每年雲嘉南國家風景區都會舉辦國際賞鳥活動，「代表鳥類具國際性的語言，這也是嘉義縣的重要資產！」。

針對嘉縣農業發展，翁章梁進一步說明，嘉縣為農業大縣，未來如農村建設及溼地發展等規畫，期待能有更多不同的點子共同激盪，他特別責成農業處，將在每年舉辦新農村運動，透過平台邀集更多人前來討論，共同思考嘉義的發展方向，也期待透過本次環境教育系列活動，讓更多人能深度認識嘉義、認識溼地、自然生態及候鳥。

縣府指出，嘉縣擁有多處國家級重要溼地，具有豐富生物多樣性及自然景觀，鰲鼓溼地擁有豐富多變的環境，存在185種鳥類，每年呈現冬候鳥返回溼地棲息壯麗飛翔景觀。朴子溪河口溼地位於朴子溪流域出海口為河海交會處，環境特色是由河口潮間帶沙洲、泥灘地、河道紅樹林、牡蠣棚架及部分滯洪池等所組成，兼具自然生態及產業地景特色。

布袋鹽田溼地與周邊鹽田組成重要的溼地生態環境，是候鳥重要棲地，2020年1月26日記錄到550隻黑面琵鷺，足見布袋棲地保育的重要性，此外該溼地也具獨特的人文歷史及寶貴的鹽業遺址。

「嘉南埤圳溼地」的埤塘是嘉南平原上的重要的生態及人文地景，且大部分埤塘仍保有灌溉功能，孕育了豐饒的農地；「好美寮溼地」位於八掌溪及龍宮溪出海口之間沿海，有潟湖、沙洲及紅樹林等地景，近年也在此發現鱟的蹤跡。

農業處指出，系列活動內容包括「環境教育課程」及「生態旅遊行程」，採收費制，名額300名，即日起開始接受報名，採網路報名（網址：https：／／www.surveycake.com／s／QmQdA )，依報名優先順序錄取至額滿為止，歡迎有興趣民眾把握機會踴躍參加，洽詢專線06-2533131分機7310。

(中時 )