【愛傳媒左化鵬專欄】小週末、大週末，接連三天追戲，追的是「李寶春新老戲」。

第一齣戲是李寶春自導自演改編自西洋歌劇的「弄臣」，第二齣戲是經典京劇「蝴蝶夢」，今天又看了一齣武場戲「美猴王」。李寶春是梨園老戲骨了，唱作俱佳，看他的戲，舒心暢意，過癮至極。

在台北「城市舞台」演出的這三齣文武戲，絕無冷場。我觀察到近千名的觀眾，泰半是年輕人。

李寶春真的不簡單，他的新老戲，將日漸式微的京戲，融入了時代的元素，舊瓶裝新酒，又召喚回新一代的梨園戲迷。

李寶春河北霸縣人，出生戲劇世家，父親李少春、母親侯玉蘭，都是戲曲名家，他天生就遺傳了雙親優良的基因，且青出於藍，成了梨園不世出的「怪咖」。

他本是北方的候鳥，三十年前，來台加入「辜公亮文教基金會」京劇推展小組，並成立了「台北新劇團」，每一年都會推出叫好又叫座的新劇，已成了寶島的留鳥。

二月六、七日下午，他仍將在「城市舞台」演出「玉堂春」、「哪吒情」兩齣大戲。

每一場戲，他都會贈送聽眾特製的「此味甚妙」濾掛式咖啡包。刻下，我正啜飲著香氣濃郁的咖啡，細細的回味他演出的那三齣好戲，妙哉！妙哉！

作者為資深媒體人

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(中時新聞網)