員警通報119救護人員到場救護，協助送醫治療，孕婦直向員警道謝表示感激。（民眾提供／盧金足台中報導）

懷胎8月孕婦摔車 中市警協助送醫

好家在！一名懷胎8個月的孕婦騎乘機車，行經台中市西屯區文中路與惠中路口時，不慎摔車倒臥在地，孕婦疑似撞到腹部，手摀著肚子直喊疼，員警見狀立即上前阻擋後方來車，防止二次追撞，並通報119救護人員到場救護，協助送醫治療，孕婦直向員警道謝表示感激。

台中市警第六分局何安派出所警員洪啟倫、許珈瑄，在西屯區文中路與惠中路口，發現39歲林姓孕婦，疑似因該道路施工路面不平，閃避不及摔車跌倒在地。

孕婦因此受到驚嚇，呼吸急促喘不過氣，向員警表示，「有撞到腹部，肚子感到疼痛」，擔心腹中胎兒安危，員警趕緊通報119救護人員，在等待救援中，在林女身旁溫柔安撫其情緒，林女心情才漸漸緩和下來，林女相當感謝員警熱心協助，協助其送醫救護。

警方表示，今年加強重要節日安全維護工作期間，員警除維護治安外，加強為民服務工作，提醒民眾發生緊急狀況時，應保持冷靜勿慌亂，立即通知警消到場協助，迅速應變處置。

(中時 )