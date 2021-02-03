台南台江大道1日深夜發生6死車禍，駕駛超速失控撞上警衛室，車上6人無一倖免，法醫判定6人死因為頸椎斷裂及氣血胸，其中亡者楊姓男子家屬不服，欲提國賠。對此，律師林智群斷言「告國賠不會成」，建議家屬改走別條路。

據了解，22歲王姓男子並無駕照，在出遊前先向不知情的裴姓友人借車，其中車上6人之中有4位台中的高中生，最年輕的才16歲，全都在這次出遊斷送性命。後續責任釐清與賠償仍在持續進行中。

對此，林智群指出，此案共有3種選擇可走，第一為死者家屬提出的國賠，林智群透露，先是無照駕駛、不熟悉道路，最後更在時速50公里之處飆破百，再來責怪道路設計不良，「國賠本身就不好打，這情況又是駕駛的問題，告國賠是不會成的。」

第二，告駕駛或其父母，林智群解釋，駕駛已死亡，已成年的身分並無法像父母究責，唯一的可能則是駕駛有財產，即可控告其財產繼承人，即父母，但其父母僅需在遺產範圍內負責。

第三，告車輛所有人，林智群透露，「這條路可行」，建議家屬與其打國賠，不如走這條路；林智群指出，出借車輛本就該確認對方有駕照，隨意出借車子給無照的人，是將所有用路人置於風險中，因此若借車後發生車禍，借車的人也逃不了責，「發生車禍就算了，還死6個人，這包真的很大。」

網友也在林智群的臉書貼文下留言，「每次看到這種家屬都覺得難怪」、「鬼島的日常不就是先檢討別人，然後千錯萬錯都是別人的錯」、「只慶幸他們那一車沒撞到無辜路人」、「痛失孩子的心情可以理解，不解的是家屬要求國賠的事，今天出事怎麼不是檢討自己做錯了什麼？這是鼓勵大家無照駕駛，超速行駛？」。

(中時新聞網)