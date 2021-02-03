立法院副院長蔡其昌為台中海線多處爭取自來水延管，但因路修經費編列不足，導致多處路面崎嶇不平。台中市議員施志昌3日邀集台中市經濟發展局、建設局養護工程處海線工程隊、大安區公所、福興里里長林正岳，會勘大安福興里，要求儘速修復，經發局承諾動用890萬元經費，最快今年3月底決標後動工。

施志昌表示，蔡其昌副院長努力從中央爭取自來水延管經費，提升海線地區自來水普及率，但因為台中市經發局經費沒到位，像是大安區福興里延管工程自2019年完工至今已2年，多處路面崎嶇不平，影響行車出入的安全。

台中市大安區福興里自來水延管工程已完工2年，路面至今仍未修復。（王文吉攝）

施志昌要求經發局儘速修復路面，尤其興安路165巷與177巷人口密集處要優先施作。福興里里長林正岳也表示，此處許多長輩出入，路面不平也容易讓長輩發生意外，希望市府能給他們一個安全的路面與行車空間。

經發局承諾，會使用890萬預算針對大安福興里興安路（單側）約1240公尺、福東路主線約1380公尺與福安路 （興安路至龜殼路口）約450公尺等範圍進行路修，最快可於今年3月底決標，4月動工，今年上半年可完工。

(中時 )