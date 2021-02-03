華爾街隔夜科技股進行的反彈，以及日本國內的強勁財報獲利預期，皆提振市場買氣，日股周三收漲。

周三日經225指數收漲284.33點或+1.00%，為28646.50點。東證一部指數收漲24.07點或+1.39%，為1871.09點。運輸股展現領漲氣勢；證交所33個部門，除了一項，其餘皆上漲。

全球IT大廠的強勢獲利，激勵了投資人對日企盈利改善的預期，Resona資產管理策略師Kurose表示，另一方面，對於美國散戶投資人所引發的賣空操作或空頭擠壓，該擔憂已掃除。

運輸股上漲。日本航空上漲6.56%；全日空上漲2.9%。連接東京和大阪的中日本鐵路上漲5.47%；西日本鐵路漲6.86%；東日本鐵路障5.48%。

雖然單日確診數已開使下降，日本在周二延長了東京和其他地區的緊急事態宣言一個月。

Panasonic大漲3.84%。該公司宣布，供應給特斯拉的電池業務將在本財年出現獲利，並上調該公司全財年的營業利益展望超過一半。

三菱汽車漲11.34%，漲幅居冠日經指數。三菱刪減年度淨損的預測。

(時報資訊)