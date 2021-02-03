農曆新年將至，高雄從2021年1月18日至2021年2月26日，實施職場春安檢查計畫，並3日由高市府秘長楊明州率勞工局長李煥熏、勞工局勞檢處，與勞動部次長王安邦及職安署人員，前往大社區中石大社廠、李長榮化工大社廠、以及國喬石化高雄廠等三家廠區，進行作業安全聯檢。

高市府秘書長楊明州3日表示，高雄市為台灣的石化重鎮，勞資雙方都為我們國家的經濟，做出重大的貢獻，農曆春節將至，高市府對於維護勞工的職場安全，責無旁貸，對於可能具重大災害風險的產業或作業，即日起加強實施「宣導輔導」及「勤查重罰」，務必把勞工朋友的安全，放在最優先的位置。

高雄勞工局長李煥熏表示，每一個職業災害都攸關勞工朋友的生命健康，雇主應更重視安全設施的建置與管理，勞工局整年度將針對高風險列管石化廠商，加強檢查687場次以上，並預定至少辦理50場次以上的防災宣導會，呼籲雇主落實安全衛生管理，預防職業災害發生。

高市府表示，中石化大社廠主要從事生產乙腈、丙烯腈及氰酸等基本化學原料產品，李長榮化工大社廠主要生產聚丙烯產品，國喬石油化學高雄廠主要生產苯乙烯單體、ABS樹脂等基本塑膠製品原料，這些石化廠商多屬高溫高壓作業，且存有大量可燃、爆炸或有毒的化學物質，具有易發生火災、爆炸等災害的重大風險，稍一疏失即可能造成嚴重人員或財產損失，不但企業受創，甚至整個社會，也都會因此付出巨大成本。

高市府指出，此次檢查著重在化學品處置及使用、生產設備及管理措施等層面，預防職業災害的發生，總計發現20項缺失，其中1項有立即發生高處墜落危險之虞，當場勒令停工；針對所查設施安全缺失及未落實承攬管理部分，除責令限期改善，並依職業安全衛生法裁罰3家單位共計49萬元。

(工商 )